Liczby nie kłamią. Widzowie odwrócili się do niej plecami

W programie "Doda. Dream Show" motywem przewodnim są przygotowania artystki do serii ekskluzywnych koncertów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wiele pracy wkłada w to piosenkarka i… jak wiele kosztuje ją to nerwów. Przedstawienie kulis pracy Dody to i tak jedynie pretekst, aby przybliżyć prywatne życie popularnej artystki i pokazać jej pełne ekspresji reakcje.