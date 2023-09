"Doda. Dream show": tak ją wycenił. Szybko postawiła go do pionu

Rabczewska poważnie obruszyła się na sugestię, że fanów trzeba będzie zachęcić do kupna biletów i te najtańsze powinny kosztować 89 zł. - Co to jest? Paczka dla powodzian? Ja nie potrzebuję zachęcać - rzuciła gwiazda, która nawet kwotę 129 zł nazwała małą i "upokarzającą". Zdaniem Dody, bilety na tak spektakularne widowisko, jakie obiecuje publiczności, powinny zaczynać się od co najmniej 200 zł, a najdroższe oscylować wokół 800 zł.