Doda skomentowała transfer Miszczaka do Polsatu. "Ufam Ninie"

To właśnie na tej antenie Doda świętowała swój jubileusz 20-lecia recitalem na festiwalu w Sopocie, a później... wróciła do reality show, otrzymując już program sygnowany własnym imieniem. Doda często też podkreśla, że sympatia do Polsatu nie bierze się znikąd, a z dobrej relacji z Niną Terentiew, która niejednokrotnie wyciągała do niej rękę. Dziś przyznaje bez ogródek, że to jej ulubiona stacja.