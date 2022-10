Doda się zirytowała. Fani swatają ją z ginekologiem z programu

"Przestańcie mi gadać o tym ginekologu! To jest »Doda. 12 kroków do miłości«, a nie »99 proc. społeczeństwa. 12 kroków do miłości«. Ja rozumiem, że każdy, kto ogląda z odcinka na odcinek, chce widzieć efekt, chce mnie z kimś zeswatać na siłę, byleby się to zdarzyło, ale nie o to chodzi w tym show" - wyznała w nagraniu na Instagramie.