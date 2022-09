Po randce Dody z ginekologiem zrobiło się gorąco. Tego nie pokazali w TV

- On się rozkablowywał z mikrofonu. W ostatniej chwili zobaczyłam tylko, że on zapina spodnie. Mówię do niego: "Co ty tam sobie grzebiesz przy tym rozporku?". A on: "No chodź, to zobaczysz". To zapytałam: "A jest co oglądać?". A on: "Jest. Jak nie przyjdziesz, to się nie przekonasz".