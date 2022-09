Doda rozczarowana telewizyjnymi randkami. Widzowie wskazali jej innego mężczyznę

Po emisji pierwszego odcinka show "Doda. 12 kroków do miłości" śmiało można powiedzieć, że Polsat nie sprostał oczekiwaniom gwiazdy. Dwaj mężczyźni, którzy zaprosili ją na randkę, zupełnie nie przypadli Dodzie do gustu. Za to w programie pojawił się inny mężczyzna, który wzbudził jej sympatię.