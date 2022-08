Doda w spektakularnej kreacji podczas koncertu w Uniejowie. Ależ ona ma figurę

Polsat jak co roku zorganizował w Uniejowie koncert telewizyjny Earth Festival. Jedną z największych gwiazd festiwalu była Doda, która w swoim pierwszym wejściu na samym początku koncertu zaśpiewała "Krakowski spleen" z repertuaru Maanamu wraz z chórem Konin Gospel Choir. Nie jest to pierwszy raz, gdy wokalistka wykonała ten utwór. W 2019 roku Doda wydała płytę "Dorota" z coverami polskich piosenek, które kochała jej babcia. Na albumie znalazła się jej interpretacja kultowego hitu Maanamu, a później wykonywała go podczas trasy koncertowej w największych filharmoniach w Polsce.