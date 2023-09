Doda obejrzała swój program i złapała się za głowę. Uderzyło ją jedno

Doda obejrzała swój program. Wymowna reakcja

Mimo to, wrażenia Dody po ostatnim odcinku jej show nie należały do najlepszych. Jeszcze w trakcie emisji czwartego epizdodu na Polsacie Rabczewska skomentowała w relacji na InstaStories to, jak wypadła. Nasunęła się jej refleksja: