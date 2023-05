Doda na Eurowizji? Wokalistka rozbroiła szczerością

Emocje po tegorocznym konkursie Eurowizji zdążyły już opaść, ale jeszcze raz po raz pojawiają się echa dyskusji na temat reprezentacji Polski w imprezie. Wielu, którzy krytykowali początkującą Blankę, po jej starcie w konkursie, mocno zmienili zdanie co do jej udziału w Eurowizji. Zaprezentowała się z możliwie najlepszej strony - w głosowaniu widzów zajęła wysokie, ósme miejsce. Niestety, nie przypadła do gustu krajowym jurorom. Jej występ zdążyło skomentować już kilku ekspertów.