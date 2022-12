Doda mówi o stawkach artystów za sylwestrowe występy. "Nie wierzcie w te idiotyzmy"

Doda najwyraźniej przeczytała jeden z artykułów, w których dywagowano na temat pieniędzy, które polscy artyści otrzymują za swoje sylwestrowe występy. Podano m.in., że wykonawczyni hitów "Melodia ta" i "Riotka" za swój show zgarnie 100 tysięcy złotych. Doda postanowiła to skomentować. - Nie wierzcie w te idiotyzmy i stek bzdur. Bardzo życzyłabym sobie, żeby były one prawdą, ale nie są, na temat astronomicznych, nie wiadomo jakich cyfrowych kwot, dla mnie na Sylwestra. Nie są to prawdziwe informacje. Artykuły są kompletnie wyssane z palca, nie wiem, po co pisane, ale to jest nieprawda - powiedziała na swoim InstaStories wokalistka.