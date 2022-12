Doda miała zakaz występowania w TVN. Co myśli o przejściu Miszczaka do Polsatu?

To już pewne. Edward Miszczak rozstał się z TVN po prawie 25 latach i od przyszłego roku będzie dyrektorem programowym w Polsacie. Za rządów Miszczaka Doda miała niepisany zakaz pojawiania się w TVN, za to Polsat zawsze wyciągał do niej rękę. Czy teraz sytuacja ulegnie zmianie?