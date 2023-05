Doda dostała nową pracę w Polsacie. Tego jeszcze nie robiła

Doda kocha nowe wyzwania. Praca, którą wykona dla Polsatu, nie będzie łatwa, ale lubiąca kontakt z publicznością piosenkarka raczej sobie z nią poradzi. O co chodzi? Polsat miał zatrudnić gwiazdę do roli gospodyni podczas Polsat SuperHit Festiwal. Impreza, jak co roku, odbędzie się w Operze Leśnej w Sopocie. W tym roku wykonawcy wystąpią nad polskim morzem w dniach 26-28 maja.