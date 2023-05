Dlaczego odeszła z Ich Troje? Bała się, że "walnie głową w stolik"

W programie "Dzień dobry TVN" Majkowska zdradziła, że praca w Ich Troje była dla niej niezwykle intensywna i wyczerpująca, a powodem rozstania stało się po prostu ogromne zmęczenie: - To był taki czas dla mnie, że pomyślałam, że albo walnę głową w stolik, albo coś się musi zadziać, bo to jest tempo, którego nie jestem w stanie przerobić (...). Gdyby był czas na mały oddech, to może bym została – tłumaczy Majkowska.