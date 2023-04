Doda dogryza Adamowi z "Love Island". Rozczarował ją swoją decyzją

Ostatecznie fani programu zwątpili w szczerość uczuć Adama po ostatnim odcinku, w którym Marta zaproponowała, żeby nie czekali do głosowania i sami dobrowolnie opuścili "wyspę". Bo skoro się kochają, to mogliby bez zbędnej zwłoki zacząć urządzać się w realu. Adam znowu uciekł się do żartu i powiedział dziewczynie, że "w Polsce jeszcze zimno".