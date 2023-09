Dobra wiadomość dla fanów "Wiedźmina". Ruszyły prace nad czwartym sezonem

Niedawno kolejne fatalne wieści dla fanów "Wiedźmina" przyniósł głośny strajk aktorów i scenarzystów, który opóźnił rozpoczęcie prac nad czwartą odsłoną serialowej adaptacji sagi Andrzeja Sapkowskiego. Zgodnie z planem te miały zacząć się we wrześniu i potrwać do maja 2024 roku. Póki co jednak, z uwagi na wspomniany strajk, produkcję zawieszono do końca roku. Ostatnie doniesienia zza oceanu dają jednak promyczek nadziei dla wszystkich wyczekujących nowych odcinków "Wiedźmina".