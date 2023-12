Dobra wiadomość dla fanów brytyjskich produkcji. BBC Player trafi do UPC

Co oferuje BBC Player?

Jak przypominają Wirtualne Media, BBC Player to produkcje BBC Studios oraz tytuły telewizyjne możliwe do obejrzenia na żądanie. Klienci UPC Polska będą mogli więc teraz oglądać także wszystko to, co emitowane jest na kanałach linearnych brytyjskiego giganta, takich jak BBC Earth, Brit czy Lifestyle. Najpopularniejsze z nich to m.in. słynny program motoryzacyjny "Top Gear" (do tej pory doczekał się aż 33 sezonów) czy serial kryminalny "Niezapomniane", powstający od 2015 r.