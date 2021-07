Do zakochania był jeden krok. Erotyczne wyznania Tomasza Karolaka pod adresem Małgorzaty Kożuchowskiej!

"To był występ taki, że ja to pamiętam do dziś. To było tak dobre, że to mnie mocno urzekło. (...) Jak ja ją zobaczyłem na scenie, to wiedziałem, że to jest wielki talent. Kożuchowska i tak już była w mojej podświadomości. Ona w mundurze, to ja miałem na widowni jeden wielki wz**d, gdy zobaczyłem ją w 'Miłości na Krymie' Jarockiego. Kożuchowska w mundurze - to są te fantazje erotyczne typu Kożuchowska jako pielęgniarka..." - wyznał aktor.