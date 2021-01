Do ślubu odprowadzała go córka. Egurrola pokazał zdjęcie

Agustina Egurrola publiczność poznała po raz pierwszy za sprawą programu "You Can Dance", w którym występował w roli jurora. Swoją popularność podtrzymał następnie dzięki " Mam talent ". Jednak z powodu pandemii koronawirusa jego życie zawodowe nieco przystopowało, a nagrania do kolejnej edycji show TVN zostały przełożone.

Rozemocjonowana Chylińska stroi miny w "Mam Talent"

52-latek postanowił wrócić do tamtego szczęśliwego dnia i opublikował kolejną fotkę z dnia ślubu. Widzimy go na niej wraz z córką Carmen. Egurrola dołączył też bardzo emocjonalne słowa. "Bardzo wzrusza mnie to zdjęcie. To był dzień, kiedy moja Carmen, była ze mną i życzyła mi szczęścia i radości. Wiem, że przyjdzie taki dzień, kiedy to ja będę szedł u jej boku jak znajdzie swoją miłość" – czytamy.