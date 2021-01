Ma 52 lata. Najnowsze zdjęcia zaskoczyły nawet jego znajomych

Augustin Egurrola jest tancerzem i choreografem. Prawdziwą sławę przyniósł mu program "You Can Dance", w którym występował w roli jurora. Oceniał też uczestników "Mam talent". Z powodu pandemii koronawirusa jego życie zawodowe nieco przystopowało, a nagrania do kolejnej edycji show TVN zostały przełożone na przyszły rok.