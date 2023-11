Dni Moniki Ross w "Klanie" są policzone? Trojanowska stawia sprawę jasno

- Pierwszy odcinek zaczynał się od pokazania mojej nogi, jak wysiadałam z samochodu, który prowadziłam. W szpileczce. Udaję się do domu, w którym mieszkają moi rodzice. Wracam po latach jako ta czarna owca. Mama ma urodziny, ja to kwituję: "aha, no to wszystkiego dobrego". Tak się zaczyna "Klan", dlatego powiedziałam, że będę do ostatnich dni "Klanu", chyba że scenariusz będzie opiewał moje odejście. Bywam w życiu wierna. Zawodowo też - zapewnia aktorka, która w serialu TVP gra już 26 lat.