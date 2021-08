Złapani na gorącym uczynku. To wtedy Kaczyński znienawidził TVN [Opinia]

Lipiński i Mojzesowicz próbują namówić Beger do przejścia do PiS, obiecując posady, pomoc finansową i prawną - posłanka ma kilka toczących się spraw sądowych. Dzieje się to wszystko we wrześniu 2006 r., gdy rozpada się zawarta w maju koalicja PiS z Samoobroną. Kaczyński mówi wtedy o dawnym koalicjancie: "Nigdy więcej nie należy rozmawiać z ludźmi o marnej reputacji". Jednocześnie próbuje rozebrać Lepperowi partię, przeciągnąć posłów Samoobrony w orbitę PiS. Materiały TVN wykolejają te plany. W październiku Lepper wraca do rządu, PiS naje się z tego powodu sporu wstydu.