Medioznawca o TVP Info: "Przeciętny Kowalski dostrzega, że coś tu nie gra"

Sytuacja wokół koncesji jest nerwowa, jest to bardzo długo procedowane. Nic dziwnego, że pojawia się wsparcie widzów: do tego stopnia, że chodzą oni na protesty w obronie wolnych mediów. Internet tym tematem żyje. To musi się przekładać na wzrost oglądalności. Dodajmy do tego świetnie ograne marketingowo 20-lecie TVN24. To wszystko zwiększa zainteresowanie tym kanałem.