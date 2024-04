Disney zwolnił ją za oburzające tweety. Pozwała go wraz z Elonem Muskiem

Od czasu zwolnienia Gina Carano pojawiła się w westernie "Terror on the Prairie" Michaela Polisha i "My Son Hunter" Roberta Daviego. Jeśli chodzi o "Mandaloriana", to na razie czwarty sezon został wstrzymany. W maju 2026 r. na duży ekran ma trafić film "The Mandalorian & Grogu" w reżyserii Jona Favreau. Dotychczas powstałe trzy części serialu są dostępne na platformie Disney+.