"Detektywi" wracają po 11 latach. W rolach głównych gwiazdy innego paradokumentu

"O ironio! Właśnie w TVN24 trwa rozmowa na temat przestrzegania praw autorskich. W TVN kilkudziesięciu aktorów (między innymi ja) kilku seriali podstępnie zostało okradzionych przez dyrekcję z należnych tantiem (jak w końcu wyliczył Związek Artystów Scen Polskich na kwotę ok. 80 milionów złotych), więc powinni zaprosić do programu dyrektora własnej stacji Jarosława Potasza, on mógłby opowiedzieć, jak to jest z tym przestrzeganiem przepisów praw autorskich. Brawo TVN24 - cała prawda całą dobę" - pisał Wątroba w kwietniu 2023 r.