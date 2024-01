"Detektyw: Kraina nocy". Kultowa seria HBO wraca z czwartym sezonem. Horror w okowach mrozu

Niełatwe zadanie dotrzymania kroku legendzie otrzymała Kali Reis. Profesjonalna bokserka, która swój świetnie przyjęty aktorski debiut zaliczyła w filmie "Na pięści", sprawdza się jako pochmurna strażniczka w surowym klimacie Islandii "przebranej" za Alaskę. Gdy jej postać Navarro ściera się z Danvers, z ekranu lecą iskry. Każdy w miasteczku Ennis ma duchy, które go prześladują, a Navarro nie jest tu wyjątkiem. Bo co należy podkreślić, to to, że nowy sezon "Detektywa" jest zarówno kryminałem, jak i horrorem. Kamera nie odwraca się od przerażających scen, fenomenalna ścieżka dźwiękowa stopniuje napięcie do punktu kulminacyjnego. Prawdziwym diamentem jest tu finał serii, który przykuwa do ekranu, zmuszając do bacznego śledzenia każdej sceny.