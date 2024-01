Przegrał nierówną walkę z Covidem. Jego ostatnia prośba rozdziera serce

"Z przykrością muszę Wam wszystkim powiedzieć, że mój ukochany mąż Derek zmarł. (...) Derek był otoczony przez swoją rodzinę w ostatnich dniach jego życia, a ja byłam przy nim, trzymając go za rękę przez ostatnie długie godziny, kiedy odchodził. Mam o wiele więcej do powiedzenia i oczywiście zrobię to w odpowiednim czasie, ale na razie chcę tylko podziękować wszystkim zespołom medycznym, które tak ciężko walczyły, aby go uratować, i aby jego ostatnie chwile były jak najbardziej komfortowe i godne. Przesyłam dużo miłości i dziękuję wszystkim, którzy tak hojnie udzielili naszej rodzinie tak wielkiego wsparcia. Odpoczywaj teraz, Derek, kochanie. Miałam szczęście, że miałam cię w swoim życiu" – napisała we wzruszającym poście na Instagramie, gdzie na swoim profilu zamieściła również zdjęcie uśmiechniętego, zdrowego męża.