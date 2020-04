Kultowy serial przewidział pandemię koronawirusa? To nie może być przypadek

Co łączy westernową obyczajówkę z pandemią koronawirusa i chorobą COVID-19? Otóż amerykańscy fani serialu są przekonani, że w dwóch odcinkach "Mały domek na prerii" przewidział sytuację, jakiej jesteśmy dziś świadkami.

W "Epidemii", wyemitowanej w styczniu 1975 r., bohater grany przez Landona wraz z miejscowym pastorem i lekarzem próbują zapanować nad epidemią tyfusu dziesiątkującą ludność. Organizują szpital w kościele i kostnicy, nakłaniają mieszkańców do pozostania w domach i starają się znaleźć źródło zarazy.

Ich zdaniem podobieństw jest więcej: sposób przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zarazy, społeczna izolacja, bezimiennie masowe groby czy nawet zamknięty sklep (w "Kwarantannie", gdzie szaleje gorączka górska), którego właściciel wystawia produkty na zewnątrz albo dostarcza je pod drzwi zupełnie tak, jak robią to dostawcy w Nowy Jorku czy kurierzy Amazona.

Postów w social mediach na temat podobieństw między serialem, a współczesnością jest tyle, że o głos poproszono Melissę Gilbert. To aktorka grająca w "Małym domku na prerii" Laurę, córkę państwa Inglassów. Dziś ma 55 lat i mieszka w Nowym Jorku.

- Od kilku dni myślę o tym i zdałam sobie sprawę, jak bardzo ten serial był profetyczny. Wszyscy możemy nauczyć się czegoś z tych dwóch odcinków - mówiła w rozmowie z "New York Post" i dodała.

- Tak jak mieszkańcy miasteczka Walnut Grove bądźmy w tym razem. Choć oni nie mieli, tak jak my, dostępu do najnowszych zdobyczy medycyny, zjednoczyli się, aby przejść przez tamten kryzys .

