Deepfake u Kiepskich. Paździoch i Boczek zstąpili z niebos

Produkcja serialu Polsatu ciekawie wybrnęła z fabularnego uzasadnienia obecności Boczka i Paździocha. Bohaterowie pojawili się jako zjawy, by przemówić do rozumu Ferdka i nakłonić go do szczepienia przeciwko COVID-19. Relacjonują mu swój pobyt w niebie, narzekając na brak smaku ulubionej strawy i długie kolejki do toalety. - Nie bądź frajerem, zaszczep się, w niebie nie podadzą ci dobrego piwa - przekonuje Paździoch.