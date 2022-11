Decyzja wciąż nie zapadła. "Od tego będzie zależała przyszłość Kraśki"

- Oni go wypuścili po to, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja. Od tego, jaka będzie reakcja zewnętrzna i wewnętrzna - co jest bardzo istotne - będzie zależała przyszłość Kraśki. Gdybym miał obstawiać, to podejrzewam, że "na miękko" będzie wracał do "Faktów" - ujawnił w rozmowie z wspomnianym portalem pracownik TVN24.