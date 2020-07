Debata Dudy i Trzaskowskiego. Internauci demaskują ustawki

Wybory prezydenckie 2020. Ekspert wprost o decyzji Rafała Trzaskowskiego ws. debaty TVP. "Popełnił błąd"

Pierwsze z nich ujawniono po stronie urzędującego prezydenta. Po tym, jak po zakończonej debacie do hali w Końskich zaproszono mieszkańców miasteczka, by sami mogli zadać pytanie prezydentowi, internauci zaczęli przyglądać się pytającym. W ten sposób szybko się okazało, że zwykli mieszkańcy Końskich dziwnym trafem są związani głównie z partią rządzącą. Katarzyna Serek, która pytała Andrzeja Dudę o powrót kolei do Końskich, startowała w wyborach samorządowych do rady powiatu koneckiego z listy "Prawych i Sprawiedliwych" wspieranej przez PiS.