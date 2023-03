Dawna wrestlerka jest dziś gwiazdą tv. Jej ślub będzie w telewizji

Paryż jest moim i Artema specjalnym miejscem. Mieliśmy tam nasze pierwsze wspólne wakacje i nie chcieliśmy, aby ktokolwiek o tym wiedział, więc był to rodzaj tajemniczych, sekretnych wakacji, na które pojechaliśmy. Było tak magicznie i pamiętam, że miałam tam te wszystkie sny. Potem wybraliśmy się tam jeszcze kilka razy z Artemem, a on oświadczył mi się pod Paryżem i wtedy po raz pierwszy poznałam jego rodziców. Tak więc Paryż zawsze miał specjalne miejsce w naszych sercach. Wnętrza naszego domu wypełnia wiele paryskich rzeczy, przez to stał się on bardzo francuski. Kiedy wiedzieliśmy, że się pobieramy i Napa Valley nie wchodzi w grę, stwierdziliśmy, że to musi być Paryż, czuliśmy, że to właściwe miejsce. Szczególnie pobierając się tak szybko, pomyśleliśmy: "to nie ma znaczenia, możemy to zrobić nawet na ulicy, tak długo jak jest to Paryż!".