Dariusz z "Sanatorium miłości" nie mieszka z nową żoną. Zdradziła powód

Wcześniej spędzą razem trochę więcej czasu w ramach miesiąca miodowego. Wyjazd mają zaplanowany na październik i wiadomo, że polecą do Costa de Almeria w Hiszpanii. Jola wspomniała też o imprezie, którą chcą zorganizować na pierwszą rocznicę ślubu. Choć do tego wydarzenia jest jeszcze sporo czasu, to już wybrali miejsce. - Uroczystość chcemy zorganizować w pałacu nad Gopłem, będzie impreza taneczna - zdradziła żona Darka.