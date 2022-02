Daria skomentowała występ Kopani. "To oczywiste, że nie był udany"

- To jest oczywiste, że nie był to udany występ. Fakt, że songwriterzy wydali oświadczenie… chyba zabiłabym moich songwriterów, gdyby powiedzieli, że "jak coś złego, to nie my". Przyznam, że w tej branży to jest rzadkość, bo songwriterzy powinni wspierać artystę i pracować w jego grupach, bo jakby nie było, bez artysty niewiele da się zrobić. Byłam zaskoczona, być może mają jakiś powód, by podsumować to w ten sposób. Także czekam na wypowiedź Lidii, bo wydaje mi się, że to będzie kluczowe.