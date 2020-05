Bała się reakcji Woźniak-Starak. "Nie ośmieliłam się do niej zadzwonić"

Daria Ładocha zastąpiła w " Ameryka Express " Agnieszkę Woźniak-Starak . Choć do niedawna prezenterka nie miała nic wspólnego z prowadzeniem tak wielkiego show (wcześniej jedynie gotowała w TVN Style i kulinarnym kąciku "Dzień Dobry TVN"), poradziła sobie doskonale. Widzowie pokochali jej ironiczne i zabawne komentarze oraz to, w jaki sposób popycha całą akcję programu do przodu.

- Nie mogłam w to uwierzyć. Gdy oficjalnie zostało mi to przekazane, wybiegłam z samochodu, zostawiając go w niedozwolonym miejscu, niemalże na środku ulicy. (...) To właśnie od Agnieszki (Woźniak-Starak - przyp. red.) dowiedziałam się na ramówce TVN-u, że zrezygnowała z "Ameryki Express" i będzie prowadziła "Big Brothera". Jak to usłyszałam, to marzyłam, żeby ta konferencja się już skończyła i żeby przystąpić do działania. Wybiegłam stamtąd i zaczęłam wyścig o prowadzenie tego programu. Przez niemal rok próbowałam przekonać szefostwo stacji, że będę dobrym wyborem - powiedziała serwisowi plejada.pl.