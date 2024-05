Danuta Holecka o hejcie w TVP i kulisach pracy w TV Republika. W nowej stacji dosłownie odżyła

- Dołączając do zespołu, sama miałam obawy, co będzie, jak to będzie, czy sobie poradzę. Nie miałam pojęcia, że będą to tak duże wzrosty [oglądalności - red.] i co najważniejsze, że ludzie nam tak bardzo zaufają - podkresliła Holecka, dodając, że "ludzie nie ufają byle komu", a zespół prawicowej stacji jest po prostu autentyczny.