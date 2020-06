Danny Masterson oskarżony o gwałty. Scjentolodzy mieli zastraszać ofiary

Zobacz: Wstąpił do kościoła scjentologów w Polsce. Zdradził nam, jak działa sekta

O sprawie informuje portal "Page Six". Oskarżające były członkiniami kościoła, do którego od lat należy także sam Masterson.

Prawnik kobiet, Stewart Ryan, komentuje: "moje klientki zgłosiły napaści na tle seksualnym scjentologom wtedy, gdy to się wydarzyło. W pozwie wskazujemy, że Scjentolodzy próbowali ukryć sprawę gwałtów".

W pozwie można przeczytać: "więcej niż raz powódka obudziła się w łóżku i zrozumiała, że Masterson ją wykorzystał. Jednego razu dosypał Bixler narkotyków do wina, które piła do obiadu; następnie zgwałcił ją analnie. Masterson przyznał się, że uprawiał z nią seks, gdy była nieprzytomna".

Bixler odeszła z kościoła scjentologów w 2016 r. Prawnicy są zdania, że gdy kobiety były jeszcze członkiniami kościoła, nie było możliwe wszczęcie postępowania przeciwko Mastersonowi. Punktuje się, że Scjentolodzy dążą do tego, by zawsze tego typu sprawy rozwiązywać we własnych strukturach i w tajemnicy przed opinią publiczną.