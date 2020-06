Danny Masterson stanie przed sądem. Grozi mu 45 lat więzienia

Jak podaje Variety, 44-latek nie przyznaje się do winy i jest pewien, że wygra w sądzie. - Pan Masterson jest niewinny. Jesteśmy przekonani, że zostanie oczyszczony z zarzutów, kiedy wszystkie dowody ujrzą światło dzienne i świadkowie będą mieli okazję zeznawać – mówił obrońca aktora.

Adwokat przyznał, że aktor i jego żona są w szoku, że te prawie 20-letnie oskarżenia nagle spowodowały wniesienie zarzutów. Ale on i jego bliscy są spokojni, bo wiedzą, że oskarżenia są fałszywe. Termin pierwszej rozprawy został wyznaczony na 18 września.

Przypomnijmy, że policja Los Angeles wszczęła śledztwo w 2016 r., gdy kilka kobiet oskarżyło Mastersona o gwałt na początku XXI wieku. Aktor znany z "Różowych lat 70." miał wtedy kontrakt z Netfliksem i był gwiazdą serialu "The Ranch". Podejrzenia rzucane na Mastersona sprawiły, że aktor stracił pracę i odwróciła się od niego agencja talentów. Jego ówczesna pełnomocniczka mówiła, że oskarżenia kobiet to zwykłe kłamstwa, a jedna z rzekomych ofiar to była partnerka aktora.