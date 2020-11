Daniel Martyniuk pokazał screeny. Próbuje pogrążyć gwiazdy show-biznesu?

Daniel Martyniuk obraża kolegów

Później Daniel Martyniuk opublikował zdjęcie rozmowy z Rafałem Collinsem. Mowa w niej o "dziwnym telefonie" w sprawie syna Zenka. Collins prosił go, żeby do niego zadzwonił. Daniel opatrzył to zdjęcie opisem: "Zaproszenie do walki, której nie chciałem". W kolejnej relacji syn gwiazdora disco-polo zwrócił się bezpośrednio do Rafała. "I co teraz oszuście? Pokazać wszystkim, jak to wygląda? Przed Kubą to sobie ustawiłeś".