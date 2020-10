Mówiła, co ją spotkało pod sądem. "To był koszmar"

Daniel Martyniuk poślubił o 10 lat młodszą Ewelinę w październiku 2018 r. Król disco polo wyprawił synowi huczne wesele na 250 osób i ponoć wydał na imprezę, prezenty i podróż poślubną co najmniej 1 mln zł. Żadne pieniądze szczęścia nie kupią, o czym przekonali się młodzi małżonkowie, którzy wkrótce zostali rodzicami. Po prawie dwóch latach skandali z udziałem Daniela jego małżeństwo zakończyło się rozwodem.

Danuta Martyniuk chciałaby odebrać wnuczkę byłej synowej

Żonie Zenka trudno się pogodzić z zaistniałą sytuacją. I ma tylko nadzieję, że wszystkie te nerwy nie odbiją się na jej zdrowiu. - Na szczęście my z Zenkiem trzymamy się razem i wspieramy nawzajem w tych trudnych chwilach. Dobrze, że mamy siebie, choć żal nam patrzeć na to, co dzieje się z życiem Daniela – podkreśla.