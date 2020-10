Zenek Martyniuk ma dość. Jest załamany zachowaniem syna

Choć wielu uważa, że Daniel jest rozpieszczonym jedynakiem, który nigdy nie musiał zarabiać na swoje zachcianki, więc najlepszym sposobem byłoby całkowite odcięcie go od pieniędzy rodziców, podobno Zenek nie zdecyduje się na taki krok: - To raczej nie wchodzi w grę, w końcu to ich syn. Nie pozwolą, żeby wylądował na ulicy. Poza tym, próbowali już grać tą kartą w przeszłości i pomagało to tylko na chwilę – powiedziało źródło.