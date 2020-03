"Dance, dance, dance". Rafał Mroczek nowym bohaterem internautów

Kto by się spodziewał, że Rafał Mroczek zostanie nowym ulubieńcem widzów tanecznego show? Już teraz wygląda na to, że aktor ma szansę wygrać "Dance, dance, dance".

Rafał i Przemek najpierw zatańczyli do "Human" zespołu Rag'n'Bone. W drugiej części programu, w występach solo, parę reprezentował Mroczek. Aktor tańczył do hitu Bruno Marsa. I zachwycił kolejny raz.

Internauci są zdania, że to właśnie ta para ma największe szanse na finał. Pod adresem Mroczka sypią się same pozytywne komentarze.

"Rafał i Przemek mocno wyprzedzili resztę uczestników póki co" - czytamy na facebookowym profilu "Dance, dance, dance".

"Rafał i Przemek. Mają talent, ale też włożyli ogrom pracy i totalne zaangażowanie w to, czego się podjęli. Szacun. Rafał w solówce pozamiatał" - pisze inny użytkownik.

"Ogień!" - to już komentarz o solowym występie Mroczka.

Kto by się spodziewał? Mroczek i Cypryański pokazali, że mają do siebie ogromny dystans i wiedzą, że stresując się tym, co ludzie mogą powiedzieć, nie wypadną najlepiej.