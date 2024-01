Nie wiedzą, co dalej. "Zablokowano nam przepustki i służbową pocztę"

Rafał Patyra przestał też pojawiać się na antenie TVP Sport. "Jeśli chodzi o redakcję sportową, to pod koniec listopada otrzymałem tylko informację, że nie zostanie ze mną przedłużony kontrakt, który obowiązywał do końca roku. To było dla mnie jasne. Umówiliśmy się też, że przejdziemy na współpracę honoracyjną, która polega na tym, iż wykonujemy konkretną pracę na rzecz redakcji i dostajemy za nią pieniądze" – wyjaśnia.