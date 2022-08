Czarne chmury nad HBO Max w Polsce. Serial z Borysem Szycem trafi na półkę?

Być może właśnie z powodu zmian w podejściu do prawa autorskiego włodarzom Warner Bros. Discovery najłatwiej było szukać oszczędności na rynkach europejskich. Dla Amerykanów produkcja oryginalnych seriali i filmów tylko dla HBO Max z uwzględnieniem opłat za tantiemy to dodatkowe koszty, których nie chcą ponosić. Jeśli oznacza to zubożenie oferty VOD o różnorodne produkcje z Europy, mówi się trudno. Za to wynik w Excelu będzie się zgadzał.