Córka Kasprzyk mocno się zmieniła. Zobaczcie zdjęcia!

Dziewczyna stara się zaistnieć w show-biznesie jako piosenkarka. Pojawiła się również w jednej z edycji programu "The Voice of Poland", była jurorką w "Śpiewajmy razem. All Together Now". Teraz fani mogliby jej nie poznać. Wydaje się, że Małgorzata mocno schudła. Na zdjęciach, które można znaleźć na jej profilach w mediach społecznościowych, wygląda rewelacyjnie.