Andrzej Piaseczny o swojej współpracy z TVP. Mówi, że nie jest jak Holecka

- Mimo że "Taniec z gwiazdami" cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem, ja mam jeden podstawowy zarzut do tego programu. Otóż, moja siostra mieszka w Wielkiej Brytanii. Zdarza mi się więc tam bywać i oglądać wówczas "Dancing with the Stars". I wiesz, co mnie pozytywnie uderza i cieszy? Że tam wszystko wygląda zupełnie inaczej. Ten program jest jedną wielką zabawą – od pierwszej do ostatniej minuty. Tam nie trzeba zabijać się o wygraną, czy tracić kilogramów na nieustających ćwiczeniach, próbując dojść do perfekcji, w obawie przed tym, że Czarna Mamba zniszczy cię podczas oceniania. (...) A u nas to jest niemal jak Wyścig Pokoju. Krew leje się strumieniami, z daleka czuć nienawistne myśli po obu stronach, gdy uczestnicy stają naprzeciw jurorów. W ogóle mi się to nie podoba - dodał.