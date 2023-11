Córka Artura Żmijewskiego układa sobie życie u boku ukochanej partnerki. Co sądzi o tym jej ojciec?

Uzdolniona muzycznie Ewa studiowała w USA. Uczyła się w Los Angeles College of Music i California Institute of the Arts. Tam poznała Shandy Casper. Dziewczyny najpierw się przyjaźniły i współpracowały ze sobą, a później pojawiła się miłość. Shandy zdecydowała się nawet przenieść dla Ewy do Polski.