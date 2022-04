Co widzi Rafał Brzozowski na pulpicie? Odsłonił kulisy "Jaka to melodia?"

"Jaka to melodia?" to jeden z najdłużej nadawanych, a jednocześnie najbardziej lubianych teleturniejów w TVP. Emitowany bez mała 25 lat stał się stałym punktem popołudnia w wielu polskich domach. Choć program długo nieodłącznie kojarzył się z Robertem Janowskim, od około trzech lat prowadzi go Rafał Brzozowski.