Co dalej z "The Bear"? Disney podjął ważną decyzję

Drugi sezon "The Bear" zakończył się w czerwcu tego roku, ale Disney nie potwierdził od razu, że dostanie kontynuację. Na tę decyzję musieliśmy czekać do teraz, co jest pewnym ewenementem, bo inne serwisy streamingowe przeważnie już w trakcie trwania sezonu danego serialu informują, czy powstanie nowa odsłona. Trzeci sezon "The Bear" ma pojawić się w 2024 r. Do serialu powrócą Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott i Matty Matheson.