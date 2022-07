"The Bear". Najlepszy serial tego roku. Od stresu mogą wam wypaść włosy

FX to stacja telewizyjna, która na przestrzeni lat wyprodukowała szereg znakomitych seriali. Mowa o takich tytułach jak "Fargo", "Justified", "Atlanta", "Devs" czy przede wszystkim "The Americans". Okazuje się, że FX na szczęście dalej trzyma wysoką formę, bo pod koniec czerwca na platformie Hulu zadebiutowała jej najnowsza propozycja - "The Bear". Szybko zebrała świetne opinie od amerykańskich krytyków, co mnie zachęciło, by sprawdzić, o co jest takie wielkie halo. Po obejrzeniu całości ciurkiem mogę tylko zgodzić się z tymi zachwytami. To prawdziwa rewelacja, którą powinny obejrzeć wszyscy.