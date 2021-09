Co dalej z serialem "Ranczo"? Reżyser dla WP: "Jeśli nie uda się teraz, nie uda się w ogóle"

Bardzo. Cały czas mam w głowie specjalny odcinek popularnego serialu "Allo, allo", nakręcony kilkanaście lat po zasadniczej części. Aktorki i aktorzy byli starsi, ale było to piękne, trochę sentymentalne, zwieńczenie tej serii. Marzę o czymś podobnym. Ten serial to naprawdę fenomen. TVP nieustannie go powtarza, ludzie chcą go oglądać, niedawno okazało się, że jest na pierwszym miejscu popularności na VOD TVP.